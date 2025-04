Sassuolo, il ritorno in Serie A a un passo: quando può arrivare l'aritmetica

Sassuolo, la promozione a un passo

L’appuntamento con la festa promozione potrebbe essere fissato per domenica 6 aprile, quando il Sassuolo andrà al Barbera per far visita al Palermo. Al momento la squadra di Fabio Grosso a sette giornate dal termine della regular season ha 17 punti di vantaggio sullo Spezia che è terzo in classifica. Una vittoria del Sassuolo a Palermo, e il mancato successo della squadra spezzina impegnata nel derby ligure contro la Sampdoria certificherebbe dopo un anno di purgatorio il ritorno in Serie A della formazione neroverde.