Volpato: “Sassuolo già da Serie A, adesso tocca a me”

«Inizialmente no, infatti non eravamo al 1° posto. Con il passare del tempo siamo riusciti ad andare più forte ed è aumentata la consapevolezza».

Il Sassuolo è una squadra più di A che di B?

«Siamo forti, non è un problema la categoria. Tecnicamente e tatticamente siamo all’altezza di questo campionato che ci vede protagonisti».

Quanto vi ha martellato Grosso?

«C’è tanto merito da parte sua, dal primo giorno si è visto che gli piace lavorare per vincere. Ha coinvolto tutti, ciascuno ha potuto dare il meglio per contribuire alla causa neroverde. Lui è un martello, è duro perché vuole il meglio da noi. Quando si arrabbia è per il bene generale, si vede che ci tiene».

Su cosa soprattutto ha puntato l’allenatore in questi mesi?

«Ha pensato a come tornare subito in A. Ci ha plasmato per essere una squadra vera».

C’è stata una partita chiave in questo vostro campionato?

«Penso all’1-0 contro il Pisa, ma prima ancora pesa parecchio il 2-1 ottenuto contro Cosenza negli ultimi minuti».

Per lei 3 assist nelle ultime 2 partite vincenti: quanto la gratifica questo dato?

«Mi piace fare l’assist-man, mi gratifica segnare e perfino di più far giocare la squadra mettendo i compagni nelle condizioni di incidere».