Carnevali: "Che gioia il Sassuolo in serie A. Grosso è stato fondamentale"

Il Sassuolo torna in Serie A. I neroverdi hanno ottenuto la promozione dalla Serie B con cinque giornate d'anticipo, in virtù del pareggio dello Spezia a Mantova. All'indomani del trionfo, l'amministratore delegato Giovanni Carnevali ha parlato ai microfoni di Radio Anch'io Sport: "Essere tornati in A è una grande soddisfazione. Il primo pensiero è andato al patron Squinzi e alla moglie Adriana. Promozione ottenuta dopo un campionato straordinario".

Carnevali: "Grosso pedina fondamentale". Sul suo futuro...

Carnevali ha elogiato in particolare l'operato dell'allenatore: "La promozione parte da mister Fabio Grosso. La sua scelta è stata fatta subito dopo la retrocessione. Lui è stato la pedina fondamentale. Abbiamo iniziato a lavorare il giorno dopo la retrocessione con l'obiettivo di tornare in Serie A. Anche con il direttore Francesco Palmieri, dopo nove anni di settore giovanile in cui ha ottenuto grandi risultati". Quindi, l'amministratore delegato ha parlato del suo futuro: "Il Sassuolo è una grande società. Ha un modo di lavorare difficile da trovare da altre parti. I risultati che abbiamo centrato sono parte del gruppo di lavoro". Possibilità di lasciare la società? "Tutti noi siamo ambiziosi. A volte il pensiero capita, ma devono esserci anche delle richieste. A oggi non ne sono arrivate e il mio primo pensiero è al Sassuolo. Nel momento in cui arriverà qualche richiesta ci faremo qualche pensiero. Finora non ho ricevuto alcuna telefonata".

"Berardi è un campione"

Domenico Berardi è stato il volto simbolo della promozione del Sassuolo, rientrato in autunno dopo l'infortunio che gli ha impedito la scorsa estate di partecipare all'Europeo: "Ha dimostrato cosa vuol dire essere un campione, partendo dall'infortunio fino a quello che ha portato all'interno del gruppo della squadra e della società". Il numero 10 da una parte, dall'altra, nel 4-2-3-1 di Grosso, c'è Laurientè: "Un giocatore importante, non solo per i gol fatti ma per quello che ha dato sul campo. Per lui abbiamo avuto delle richieste già la scorsa stagione, ma non siamo caduti in tentazione. E' un punto chiave, come Thorstvedt. Di questo siamo contenti perché il Sassuolo durante il calciomercato deve sempre affrontare delle richieste".