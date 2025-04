Carnevali e Grosso coccolano Berardi e lanciano il Sassuolo: "Programmiamo la Serie A"

"Siamo riusciti a riportare il Sassuolo in Serie A con un risultato straordinario, siamo stati promossi con cinque giornate d'anticipo. Qui c'è una grande forza che è quella della società, in primis della proprietà". Così Giovanni Carnevali ai microfoni di Sky. L 'amministratore delegato del Sasssuolo ha aggiunto: "Quando siamo retrocessi la prima pedina fondamentale è stata quella della scelta dell'allenatore. È normale che Grosso resti con noi, È stato determinante in un'annata all'inizio così complicata".

Carnevali: "Siamo abituati alle richieste. Berardi? La nostra volontà è quella di continuare"

I giocatori del Sassuolo fanno gola, Carnevali spiega:"Abbiamo giocatori interessanti, siamo abituati alle richieste, vediamo cosa succederà. Spero che la bandiera Berardi continui a sventolare qui ancora per tanto tempo, la volontà nostra, come sempre, è quella di continuare, ci sono sempre meno bandiere, lui sicuramente lo è. Ci siederemo con lui, ragioneremo insieme, vedremo le possibilità che ci sono, ma abbiamo un rapporto straordinario e ne potremo parlare davanti a un piatto di tortellini".

Ed è già futuro: "Nel mondo del calcio non ci si rilassa mai, dobbiamo pensare a chiudere bene il campionato e stiamo già pensando alla programmazione della prossima stagione".

Grosso: "Sassuolo società seria, l'ho subito capito"

Carico a mille Fabio Grosso: "Sono contentissimo di aver accettato questa sfida. Sono entrato in una società seria e l'ho subito capito. Abbiamo affrontato nel modo giusto le difficoltà e ci siamo presi questa grande soddisfazione. Avere i giocatori bravi fa la differenza, è determinante. Abbiamo avuto la fortuna di averli, poi siamo stati bravi a farli stare insieme e a far sì che si mettessero l'uno a disposizione dell'altro, calandoci nella mentalità di un campionato che presenta tante insidie. Va dato merito ai ragazzi, si è creato un mix importante tra giocatori già noti e giovani che sono molto bravi. Non era facile perché in questo campionato ci sono tante squadre forti e costruite bene, con l'obiettivo di ottenere quello che abbiamo ottenuto noi".

Grosso su Berardi: "È tornato con una ferocia, una voglia e una determinazione bellissime"

Parole d'elogio per Berardi che, dopo aver saltato la prima parte della stagione per infortunio, è stato tra i trascinatori della squadra: "Berardi è tornato con una ferocia, una voglia e una determinazione bellissime. È stato un trascinatore da questo punto di vista oltre che da quello tecnico, voleva riportare questo club nella massima categoria".

Grosso guarda avanti: "I sogni sono il motore di quello che facciamo, poi la mattina si torna con i piedi per terra e a lavorare con tanta passione ed entusiasmo. Ora cercheremo di preparare al meglio quello che verrà, le difficoltà aumenteranno a livello esponenziale, noi vogliamo lavorare al meglio per farci trovare pronti e resistere a tutte le difficoltà che incontreremo".