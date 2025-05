Sassuolo, la promessa di Carnevali: "Saremo competitivi per la Serie A"

"Continuare il giro che abbiamo fatto per 11 anni"

Carnevali sottolinea subito che il Sassuolo torna in Serie A per restarci a lungo: "L'obiettivo è ora fare bene e continuare quel giro che abbiamo fatto per 11 anni. Ci vorranno degli innesti, sappiamo che è sempre dura per una neopromossa. Servirà fare attenzione, facendo della progettualità la nostra forza".

Grosso, Berardi e Laurientà confermati

Quanto ai nomi dai quali ripartire, ancora pochi dubbi per l'ad neroverde: "Sapevamo che Grosso sarebbe stato una pedina fondamentale e infatti è con lui che dobbiamo continuare questo percorso. Berardi e Laurientè? Vogliamo costruire una squadra competitiva per la massima serie e per farlo non si può rinunciare a due pedine importanti come loro".