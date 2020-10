Spal, Marino punta l'Empoli: da ex cerca la prima vittoria

FERRARA - Alla ricerca della prima vittoria. Quella pregustata dalla Spal nelle ultime partite contro Cosenza e Pordenone, la stessa poi sfumata ai biancazzurri in entrambe le circostanze a pochissime curve dal traguardo. Per una serie di errori piuttosto personali (l’ultimo clamoroso di Murgia) che di certo non avranno fatto felice Pasquale Marino. Comunque speranzoso di centrare la prima gioia da tre punti a Empoli, sul prato di quel Castellani che l’ha visto impartire indicazioni sulla panchina locale nella seconda parte della scorsa stagione cadetta. Empoli e Ferrara, in ordine temporale, sono infatti due delle 17 piazze che hanno visto protagonista l’esperto tecnico nativo di Marsala.

La scorsa stagione centrò i playoff subentrando a gennaio

Marino lo scorso anno aveva preso in mano l’Empoli alla fine del mese di gennaio, subentrando a Muzzi che a sua volta aveva preso il posto di Bucchi. Al suo arrivo la situazione in casa toscana era particolarmente delicata e la classifica (zona play out) piuttosto preoccupante. Per questo il presidente Corsi si era affidato a una garanzia. E l’effetto era stato immediato. Prima del lockdown, Marino ad Empoli si era portato a casa 5 vittorie (di cui 4 consecutive), un pareggio e una sconfitta. Anche la ripresa di metà giugno era stata soddisfacente. E nonostante un brusco calo nel finale (le brutte e pesanti sconfitte interne con Entella e Cosenza ne sono una testimonianza) l’Empoli, da 7° classificato, si era aggiudicato un posto nel preliminare play off poi andato a favore del Chievo. Prima di metà agosto le strade dei toscani e di Marino si sono divise in maniera soddisfacente per entrambe le parti. Il mister ha colto l’opportunità di un’altra piazza importante, ambiziosa e affamata di rilancio come quella di Ferrara mentre Corsi ha puntato la bussola futura sulle giovani idee di Dionisi per provare a risalire subito in Serie A.



Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport