De Rossi e il siparietto con il giornalista: risate in conferenza stampa

FERRARA - Due pareggi e una vittoria (larga, per 5-0), la cura De Rossi alla Spal sta funzionando in campionato. Per ora DDR ha perso solamente in Coppa Italia ed è stato eliminato dal Genoa, ma con le sue idee e il suo spirito sta risollevando la classifica della squadra. Bene in campo, quindi, e bene in conferenza stampa, dove alla vigilia di Ternana-Spal ha suscitato le risate dei giornalisti con una battuta.