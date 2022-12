Spal, Lupo conferma De Rossi e ammette: "Forse c'è troppa pressione sui giocatori"

FERRARA - La situazione in casa Spal non è tutto rose e fiori dal punto di vista dei risultati sul campo. Il recente ko in casa nel derby con il Modena ha portato a tre le sconfitte consecutive dop quelle con il Benevento e il Brescia. Ma la posizione di Daniele De Rossi sulla panchina estense è ancora ben salda, come confermato dalle parole del direttore dell'area tecnica della Spal, Fabio Lupo: "Daniele De Rossi non è in discussione. Credo però che in alcuni momenti ci sia stata un'eccessiva responsabilizzazione dei calciatori che in questo modo non si sono sentiti all’altezza del tecnico. Dobbiamo trovare una precisa identità tattica che possa darci equilibrio in attacco ed in difesa - aggiunge il ds dei ferraresi -. Il mercato? In un periodo così delicato trovo inopportuno parlare di mercato. La squadra non va stravolta ma serviranno innesti adatti e nelle posizioni adeguate secondo le esigenze dell'allenatore. Il nostro organico era ritenuto tra i migliori ad inizio campionato, evidentemente qualcosa è successo ma non possiamo gettare tutto alle ortiche".