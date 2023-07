Spezia, il nuovo logo fa infuriare i tifosi: "Sembra simbolo neonazista"

LA SPEZIA - La tifoseria dello Spezia è in subbuglio. È scattata una rivolta contro il nuovo logo dello Spezia Calcio . Partita anche una raccolta firme in città. Ecco il motivo.

Spezia, il nuovo logo criticato dai tifosi: "Sembra un simbolo neonazista"

La presentazione del nuovo logo dello Spezia non è stata ben digerita dalla tifoseria. "Orrendo", "sembra un simbolo neonazista", "offende la storia della nostra città", solo alcune delle dichiarazioni e delle proteste che stanno montando nella città ligure. In molti hanno visto nel rebranding del nuovo logo della squadra alcune assonanze con simbolgie naziste che richiamano a movimenti di estrema destra. Scattato l'allarme, è partita anche un raccolta firma, sulla piattaforma change.org, per chiedere alla proprietà americana del club di non adottare il nuovo logo. "Non si può calpestare in questo modo un simbolo ultra centenario che ha fatto la storia dello Spezia Calcio", si legge nella petizione.