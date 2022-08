Sudtirol, separazione consensuale con il tecnico Zauli

BOLZANO - Termina il rapporto tra Lamberto Zauli e il Sudtirol: "In seguito a visioni sportive diverse, le strade con l'allenatore Lamberto Zauli si dividono consensualmente", si legge sul sito ufficiale degli altoatesini che rendono anche noto che "La guida tecnica della squadra viene temporaneamente affidata al vice allenatore Leandro Greco e allo staff tecnico in carica". Zauli, ex tecnico tra le altre della Juve Under 23, era approdato al Sudtirol nello scorso giugno, in sostituzione del tecnico della promozione in Serie B Javorcic, che si è trasferito al Venezia.