Sudtirol, Zedadka verso le dimissioni dopo l'intervento

Si attendono a breve le dimissioni di Karim Zedadka a 48 ore dall'operazione effettuata lunedì pomeriggio presso la CdC Villa Stuart. L'intervento di LCA eseguito dal prof. Mariani è perfettamente riuscito e l'esterno del Sudtirol rimarrà nella clinica romana almeno per i prossimi 15 giorni per la riabilitazione fisioterapica, sotto l'attento occhio dello staff ortopedico. stagione finita purtroppo per il classe 2000 algerino, con la speranza di rientrare a pieno organico per la preparazione della prossima stagione.

