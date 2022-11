Ternana, il sostituto di Lucarelli sarà Aurelio Andreazzoli

TERNI - La Ternana ha scelto il successore di Cristiano Lucarelli sulla panchina rosseverde, dopo l'esonero del tecnico toscanao maturato dopo la sconfitta di Pisa. Il club ha deciso di affidarsi ad Aurelio Andreazzoli, un allenatore importante per la categoria e che può vantare esperienze in A con Empoli e Roma. Il tutto confermato dal presidente delle Fere Stefano Bandecchi al Tgr Umbria: "Abbiamo puntato sul suo nome, abbiamo intavolato una trattativa che è stata breve e Andreazzoli ha deciso che la Ternana è la squadra giusta per un progetto di lunga durata. Noi abbiamo parlato con lui, era la nostra prima scelta".