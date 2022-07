Venezia, presentato il nuovo logo del club

VENEZIA - Una nuova identità visiva. O meglio, un nuovo logo per il Venezia, società appena retrocessa in serie B. Il Leone di San Marco, simbolo della città , è da sempre stato il cuore della società e lo studio di design Bureau Borsche di Monaco di Baviera, tra i migliori al mondo, ha creato uno stemma a "V" che reinterpreta in chiave moderna la storica immagine in una forma più minimale e astratta, dando vita a un leone più snello, aggressivo ed elegante di quello che sostituisce. Le linee orizzontali, che rappresentano le ali, sono un riferimento alla tradizionale prua in ferro della gondola veneziana con le sue pale sporgenti. La stessa "V" è incorniciata dai colori del club, l'arancione e il verde, che, a uno sguardo attento, rimandano a delle bandiere. Il leone del Venezia è tornato a essere dorato, in discontinuità rispetto al precedente, di colore bianco. Infatti è sempre stato di colore oro nel corso dei suoi 114 anni di storia, passando al bianco nel logo solo dal 1997 al 2005, per poi ritornare nel 2013, e così di nuovo dal 2015 alla scorsa stagione.