Vicenza, Cristian Brocchi è stato esonerato

VICENZA - Cristian Brocchi non è più l'allenatore del Vicenza. La società - in una nota - segnala che nella serata di oggi la collaborazione tra il club e il tecnico è stata interrotta. "Contestualmente - rileva la società - sono stati sollevati dai rispettivi incarichi anche i suoi collaboratori tecnici. Il Club desidera ringraziare mister Brocchi e lo staff per la dedizione, la serietà e l'impegno profuso in questi mesi e augura loro il meglio per il proprio futuro". Il Vicenza è terz'ultimo nella classifica di serie B, con 25 punti e nelle ultime tre partite ha incamerato solo un punto.