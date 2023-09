Serie C, Virtus Entella: esonerato Volpe

CHIAVARI - Gennaro Volpe non è più il tecnico della Virtus Entella. La decisione del club ligure è arrivata dopo il ko casalingo nel derby contro il Sestri Levante (Serie C, girone A) di ieri. In attesa del nuovo tecnico, la squadra è stata affidata all'allenatore della Primavera Massimo Melucci. Questa la nota ufficiale: "Dopo un confronto nella notte la Virtus Entella ha deciso, con dispiacere, di interrompere il rapporto professionale con il tecnico Gennaro Volpe. La guida tecnica sarà affidata temporaneamente a Massimo Melucci, allenatore della Primavera, che dirigerà oggi alle 16,30 l’allenamento allo stadio Comunale".