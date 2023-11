Ezio Capuano: "Mi sento Robin Hood, ma ai miei giocatori urlo: vi squarto"

TARANTO - L'uomo da un lato e il personaggio dall'altro lato. Ezio Capuano, allenatore del Taranto che non è mai andato oltre la Serie C, si è raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera dicendo "che mi sono paragonato a Santa Rita da Cascia, protettrice dei casi disperati. Ma anche a Robin Hood. Sono una specie di pronto soccorso: succede un incidente, chiamano me. Ho fatto imprese e vissuto degli esoneri". Ai giocatori urla "vi squarto", li carica, ci va giù duro: alcuni video di conferenze stampa sono diventati cult. "Quando rivedo certi video mi vergogno, perché quello non sono io: è il mio gemello scemo". E poi spiega: "Un allenatore deve essere come un padre e far crescere i giocatori: i miei figli li baciavo mentre dormivano, ma di giorno gli davo torto".