Incredibile Zeman, già in campo dopo l’ischemia: sabato vuole andare in panchina

PESCARA - La nostalgia dei gradoni e del profumo dell’erba ha rappresentato la spinta decisiva per ripresentarsi quasi a tempo di record al centro di allenamento di Silvi Marina. Zdenek Zeman torna a dirigere l’allenamento del Pescara a otto giorni dall’ ischemia che lo aveva colpito costringendolo a un breve ricovero. Il tecnico dei biancazzurri questa mattina era regolarmente al suo posto , festeggiato dai suoi giocatori. Domenica scorsa era stato costretto a seguire la sfida dei suoi ragazzi contro l’Ancona da casa, lasciando che in panchina andasse il suo secondo Giovanni Bucaro.

Zeman vuol tornare in panchina

Questa mattina Zdenek Zeman ha diretto l’allenamento al fianco del vice allenatore, e come ha già avuto modo di anticipare ai dirigenti presenti nel centro sportivo, sabato sera è intenzionato a tornare in panchina per la sfida casalinga contro la Fermana. Ma l’ultimo parere spetterà ai medici che già hanno avuto modo di vietargli in maniera assoluta le sigarette.