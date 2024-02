Pescara, Zeman saluta la squadra e presenta le dimissioni dopo l’operazione

Pescara-Zeman ai saluti

Settantasette anni il prossimo 12 maggio, il tecnico lascia così la guida tecnica della prima squadra che, in Serie C, si trova al sesto posto (in piena zona playoff) con 41 punti raccolti in 27 partite. Zeman ha anche salutato i giocatori al centro sportivo prima di lasciare il club.

Il messaggio dell'allenatore

Il classe 1947, poi, ha commentato così il suo forfait obbligato: "Mi dispiace lasciare in questo momento, ma le vicissitudini personali hanno preso il sopravvento e mi costringono a questa scelta. Ero tornato a Pescara con tanto entusiasmo, spinto da un debito calcistico che volevo estinguere nei confronti di una piazza che mi ha fatto vivere emozioni importanti; lo scorso anno ci siamo andati vicino e speravo sinceramente che quest'anno terminasse diversamente. Lascio i ragazzi a persone capaci e in grado di continuare il percorso sportivo. Sono sicuro che con la vicinanza delle gente sapranno fare bene. Ringrazio la società che mi è sempre stata vicino, tra noi resterà sempre un rapporto di affetto e amicizia costruito nel tempo e che spero ci faccia tornare presto a vivere altri momenti importanti".