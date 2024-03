Juve Stabia pazza di felicità: esce dallo stadio cantando Toto Cutugno VIDEO

Quarta vittoria consecutiva, come non accadeva dal 2021, e festa grande con i propri tifosi: la Juve Stabia ha battuto 2-1 il Taranto di Eziolino Capuano grazie a una doppietta di Adorante (52' e 55') che ha reso vano il gol del momentaneo 2-1 di Simeri (71') e si è portata a +9 sul Benevento secondo in classifica nel girone C di Serie C.