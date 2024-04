La Juve Stabia torna in B. E De Laurentiis scherza: "Forza... Juve"

Festa doveva essere e festa è stata. Alla Juve Stabia bastava un pareggio per tornare in Serie B e a Benevento è arrivato il punto decisivo. La partita in campo è stata intensa perché intenso è il gioco della squadra di Pagliuca che, a tratti, ricorda l'Atalanta di Gasperini. Il Benevento, ispirato da un Ciciretti (ex settore giovanile della Roma) in serata di grazia, ha provato a rimandare la festa degli eterni rivali, ma non c'è stato niente da fare. Anche grazie ai due portieri (Paleari e soprattutto Thiam) è finita 0-0: gioia, e che gioia, per la Juve Stabia, il Benevento torna secondo e pensa ai playoff.