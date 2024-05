Benevento, che carica per i playoff: allenamento aperto

Il Benevento verso i playoff

Ciano e compagni si sono ritrovati diverse centinaia di tifosi sugli spalti per caricare la squadra in vista dell'inizio dei playoff. "Carica": questo lo striscione esposto in curva oltre alle tante bandiere giallorosse che hanno animato il Vigorito. Il Benevento debutterà ai playoff martedì e domani mattina conoscerà il suo avversario. Essendo testa di serie, non potrà affrontare le terze classificate degli altri gironi, non incontrerà la vincente della Coppa Italia Serie C, il Catania, e non potrà giocare neanche contro la miglior classificata tra le squadre che passeranno ils econdo turno della fase a girone.