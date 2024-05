Playoff Serie C, la Juve Next Gen passa ai quarti di finale: Atalanta ko

CASERTA - La Juventus Next Gen batte in trasferta la Casertana 3-1 e ribalta la sconfitta maturata nell'andata degli ottavi di finale dei play off di serie C. Gli uomini di Turicchia, che a Torino erano stati sconfitti 1-0, si impongono in trasferta grazie ai gol di Sekulov, Cerri e Guerra ed approdano ai quarti di finale, rendendo inutile il gol segnato nel recupero da Paglino. Niente da fare invece per l'Atalanta Under 23. I nerazzurri (che avevano perso a Bergamo 1-0 con il Catania), si impongono con lo stesso risultato in Sicilia (gol di Diao), ma in virtù di un peggiore piazzamento in classifica, lasciano la qualificazione agli etnei.