Playoff Serie C, orari e dove vedere le partite del secondo turno nazionale

Tutto pronto per il secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C , che vedrà entrare in gioco le seconde classificate dei tre gironi. Si tratta di Padova , Torres ed Avellino , che esordiranno martedì 21 maggio in questi spareggi promozione, dopo il sorteggio andato in scena nella mattinata odierna in diretta su Sky Sport. Ora, sono ufficiali anche gli orari delle partite di andata e ritorno e il palinsesto tv .

Playoff Serie C, gli orari delle partite del secondo turno nazionale

Una volta archiviato il sorteggio effettuato da Cristian Brocchi, testimonial scelto da Sky per il secondo turno nazionale dei playoff, le otto squadre candidate alla promozione in Serie B sono chiamate a preparare le sfide in programma martedì 21 e sabato 25 maggio. Le teste di serie giocheranno il secondo round del doppio confronto in casa e avranno la possibilità di passare il turno in caso di parità in termini di differenza reti, in virtù del miglior piazzamento nella regular season. Tutte le partite saranno trasmesse alle ore 20.30, in contemporanea, in diretta tv sui canali Sky Sport e live in streaming su Sky Go e Now, per tutti gli abbonati al pacchetto "sport". La Rai, per questa tornata di incontri, ha opzionato Catania-Avellino, visibile in diretta streaming gratis su RaiPlay Sport.

Ecco tutti gli orari delle partite del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C:

Andata martedì 21 maggio

Juventus Next Gen-Carrarese ore 20.30

Catania-Avellino (Diretta RaiPlay Sport)

Benevento-Torres

Vicenza-Padova

Ritorno sabato 25 maggio