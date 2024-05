Catania-Avellino diretta ore 20.30: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Catania-Avellino, la cronaca

Per i campani si tratta dell'esordio assoluto in questi playoff. Il secondo posto in classifica nella regular season ha permesso alla squadra di Pazienza di entrare in gioco solo ai quarti di finale. Mentre il Catania, grazie alla vittoria della Coppa Italia Serie C, si era qualificata direttamente per gli ottavi. Lì ha passato il turno ai danni dell'Atalanta U23. Catania e Avellino si ritrovano ai playoff dopo essersi affrontate altre due volte in stagione. In entrambi i casi Patierno e compagni hanno avuto la meglio: 2-0 al Massimino e 5-2 l Partenio-Lombardi.