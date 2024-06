Serie C 2024-25: le date ufficiali del prossimo campionato

A pochi giorni dalla chiusura dei playoff, che hanno visto trionfare la Carrarese di Antonio Calabro, la Lega Pro ha reso note le date ufficiali della prossima stagione. Pubblicati anche i giorni in cui andranno in scena i primi due turni eliminatori della Coppa Italia di Serie C .

Le date della Serie C 2024-25

La nuova Serie C si aprirà nel weekend del 24-25 agosto, con tutte le gare che si disputeranno dalle ore 17.30 in avanti, per ovviare alle alte temperature estive. La Lega Pro non si fermerà nel corso delle soste dedicate alle nazionali, al contrario di A e B, ma osserverà un turno di riposo a ridosso di Capodanno, domenica 29 dicembre. L'annata si chiuderà il 27 aprile 2025. La Coppa Italia di categoria, invece, aprirà i battenti domenica 11 agosto, con il primo turno eliminatorio, per poi proseguire il 18 del medesimo mese con il secondo turno del torneo tricolore. Padova, Torres, Avellino e Catania parteciperanno anche alla Coppa Italia Frecciarossa, a partire dal 4 agosto.