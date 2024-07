Calendario Serie C 2024-25: data e orario del sorteggio

La Lega Pro ha reso note ufficialmente le info relative al sorteggio del calendario della Serie C Now 2024-25 . L'evento andrà in scena a Firenze , nella sede istituzionale della terza serie, con il presidente Matteo Marani che traccerà un bilancio della passata stagione, prima di proiettarsi al nuovo campionato.

Sorteggio calendario Serie C 2024-25: data e orario

"Il calendario completo della Serie C NOW 2024-25 - si legge nel comunicato apparso sul sito ufficiale della Lega Pro - verrà reso noto sui canali social della Serie C NOW il prossimo 15 luglio alle ore 11”, lo ha annunciato il Presidente Matteo Marani nel corso dell’Assemblea di Lega Pro ai presidenti dei sessanta club, dopo aver illustrato i risultati della precedente stagione e, al contempo, le prospettive di quella che è sul punto di iniziare. Tutto pronto, dunque, per l’inizio della Serie C NOW, che prenderà ufficialmente il via nel weekend del 25 agosto".