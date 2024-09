El Kaddouri riparte dalla Spal: ritrova un ex Napoli in panchina

Omar El Kaddouri è un nuovo calciatore della Spal. Il centrocampista marocchino, reduce dall'esperienza in Romania con la maglia del Cluj, approda in Serie C a parametro zero. Il classe '90, protagonista in Italia con le casacche di Napoli, Torino ed Empoli, sarà allenato da Andrea Dossena, suo compagno ai tempi della parentesi partenopea.