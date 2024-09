Baldini, clamoroso sfogo davanti ai giornalisti: "Mi fanno passare per un co..."

Nel girone B di Serie C in vetta alla classifica c'è il Pescara allenato da Silvio Baldini. L'allenatore, un vero e proprio pilastro della Serie C italiana, dopo la promozione in B con il Palermo e le esperienze con Perugia e Crotone, in estate ha deciso di accettare l'offerta degli abruzzesi . Una scelta che finora ha dato i suoi frutti. Ma neanche la vittoria all'ultimo minuto contro la Pianese è riuscita a placare lo sfogo in conferenza stampa dell'allenatore.

Baldini: "Faccio fatica in questo mondo"

Queste le sue parole davanti ai giornalisti: "I colleghi che mi conoscono sanno quando parlo cosa dico, chi sono e nel calcio hanno vinto anche tanto. Ma nel calcio l'80% è degli ignoranti, dei lestofanti, come ad esempio procuratori, gli amici dei direttori. Io faccio fatica in questo mondo, sono stato 6 anni fermo per mia scelta, ma dopo i primi 2 anni non mi ha più chiamato nessuno, per 4 anni non esistevo, mi ha chiamato solo la Carrarese perché erano ultimi e non dovevano retrocedere. Sono andato a luglio alla Carrarese facendo 4 anni gratis. Io ho fatto 10 anni nel calcio senza prendere un euro. Chi mi conosce mi stima ma altri mi fanno passare per co***one, anche tante persone dicono che non è giusto che alleni gratis ma sarà un problema mio".