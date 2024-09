Avellino, esonerata l'intera area tecnica: ufficiale l'addio di Perinetti e Pazienza

Giorgio Perinetti e Michele Pazienza salutano Avellino . Dopo una lunga notte di riflessione, in seguito all'amara sconfitta di misura incassata contro il Latina di Pasquale Padalino, il presidente Angelo Antonio D'Agostino ha deciso di dare una svolta ad una stagione iniziata nel peggiore dei modi, con soli tre punti nelle prime cinque giornate di campionato. Rivoluzione tecnica a due giorni dal turno infrasettimanale, che vedrà i lupi opposti alla Turris di Mirko Conte.

Avellino, ufficiale la rivoluzione tecnica: il comunicato

"L’U.S. Avellino 1912 - si legge nella nota ufficiale del club irpino - comunica di aver sollevato dall’incarico il direttore dell’area tecnica Giorgio Perinetti, il direttore sportivo Luigi Condò, il responsabile dell’area scouting Pierfrancesco Strano e l’allenatore della prima squadra Michele Pazienza. Insieme al tecnico sono stati esonerati l’allenatore in seconda Antonio La Porta ed il preparatore atletico Leandro Zoila. Il club ringrazia i professionisti summenzionati per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo delle rispettive carriere. L’allenamento odierno si terrà alle ore 11:00 allo stadio Partenio – Lombardi, a porte chiuse, e verrà condotto dall’allenatore Raffaele Biancolino".