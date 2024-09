Juve Next Gen bloccata in aeroporto: i ragazzi di Montero dormono per terra

Disavventura nella notte per la Juventus Next Gen di Paolo Montero , rimasta bloccata a Trapani dopo il pareggio conquistato al Provinciale contro la squadra allenata da Salvatore Aronica . Il volo che avrebbe dovuto riportare a casa la formazione U23 bianconera non è mai partito e i calciatori sono stati costretti a trascorrere la notte in aeroporto.

Juventus Next Gen bloccata all'aeroporto di Trapani

Non è stata certo una piacevole serata per la Juventus Next Gen di Paolo Montero, ospite del Trapani di Salvatore Aronica nel pomeriggio di ieri. Dall'1-1 sul campo, figlio delle reti realizzate da Ciotti e Guerra, alla notte trascorsa in aeroporto. Solo disagi per i bianconeri, che sarebbero dovuti ripartire alla volta di Torino alle 2, salvo poi apprendere di un ritardo che si è presto trasformato in un nulla di fatto. Un volo posticipato di un'ora, poi di cinque, sino all'imbarco registrato definitivamente alle 9 del mattino. I calciatori hanno dormito sul pavimento dell'aeroporto, appoggiandosi su zaini e borse a loro disposizione. Una scena insolita per il calcio professionistico. La Next Gen, peraltro, dovrà recuperare in fretta le energie psico-fisiche necessarie ad affrontare il Picerno di Francesco Tomei giovedì prossimo, in occasione del primo turno infrasettimanale del campionato di Serie C.

(Foto: Credit to Sky Sport)