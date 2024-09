Ternana da record in serie C: ne fa 8 ed entra nella storia

Risultato storico in Serie C nell'infrasettimanale del girone B. La Ternana batte per 8-0 il Legnago Salus : si tratta della seconda vittoria più larga della storia della Serie C.

Serie C, la Ternana nella storia

Un successo che permette alla Ternana di conquistare la vetta (provvisoria, in attesa del risultato del Pescara) del girone B. Il primo tempo della sfida si era chiuso sul 3-0 per gli umbri con i gol di Cicerelli, dopo appena 8 minuti, Carboni e ancora Cicerelli. Nel secondo tempo si scatena la squadra guidata da Ignazio Abate: vanno a segno Cianci, Donnarumma, Maestrelli e Romeo con una doppietta. Il record della vittoria più larga della storia della Serie C rimane però al Bari, con il successo in trasferta per 9-0 contro il Cynthia 1920 nel 1975.