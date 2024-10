Matteo Marani rieletto presidente della Lega Pro: con lui Zola e Spezzaferri

Matteo Marani confermato alla guida della Lega Pro. Unico candidato in sede di elezioni, come ampiamente pronosticabile, il giornalista classe '70 è stato rieletto dall'Assemblea di Lega andata in scena a Firenze, nonostante il guasto registrato sulla linea ferroviaria all'altezza di Roma, che ha posticipato di un'ora la riunione originariamente prevista per le 11 di questa mattina.