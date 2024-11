Benevento, risolto il contratto con Pastina

Christian Pastina non è più un calciatore del Benevento. Il difensore ha risolto ufficialmente il suo contratto con il club sannita ed è ora svincolato. Il classe 2001, lo scorso 29 luglio, era stato squalificato per due anni, più 15.000€ di ammenda, dal Tribunale Federale Nazionale, per il caso scommesse che ha coinvolto anche l'ex Venezia Francesco Forte, Gaetano Letizia ed Enrico Brignola. Gli ultimi due sono stati prosciolti, mentre allo "Squalo" è stata inflitta una squalifica di nove mesi, più 6.000€ di ammenda.