Massimo Brambilla è ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus Next Gen . Attraverso un comunicato sui propri canali, il club bianconero ha annunciato il ritorno del tecnico di Vimercate, reduce dalla sfortunata esperienza di Foggia, sempre nel girone C di Lega Pro. Prende il posto dell' esonerato Paolo Montero , che ha pagato a caro prezzo il solo punto conquistato nelle ultime otto partite e il ko di misura incassato allo "Zaccheria" lo scorso weekend. Nell'anno in cui possono retrocedere in D anche le "seconde squadre", l'obiettivo è abbandonare quanto prima il fondo della classifica.

Juve Next Gen, ufficiale il ritorno di Massimo Brambilla

Questa la nota ufficiale con cui la Juventus ha accolto nuovamente Massimo Brambilla sulla panchina della Next Gen: "Massimo Brambilla torna alla guida della Next Gen. Il tecnico lombardo, - si legge - che oggi ha sottoscritto un contratto sino al 30 giugno 2025, ha già allenato la seconda squadra bianconera per due stagioni, dal 2022 all'estate del 2024, centrando nella sua prima stagione in serie C la finale di Coppa Italia di categoria e, lo scorso anno, la qualificazione ai playoff. Brambilla sarà supportato nel suo incarico dall'allenatore in seconda Christian Terni e dal preparatore atletico Alberto Pasini, che si uniranno allo staff tecnico della Next Gen. A mister Brambilla e ai suoi collaboratori vanno i migliori auguri di buon lavoro".