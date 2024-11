Il Taranto diventa americano: firmato il contratto preliminare per l'acquisto del club

Il Taranto F.C. 1927 si prepara a diventare americano . In giornata, è stato firmato il contratto preliminare volto all' acquisizione delle quote societarie da parte di APEX Capital Global LLC , fondo statunitense guidato dall'amministratore e legale rappresentante Mark Campbell . Al passo d'addio Massimo Giove , ormai pronto a lasciare il club dopo le tante problematiche registrate negli ultimi mesi.

Taranto, firmato il contratto preliminare per il passaggio di quote ad APEX

Qui di seguito la nota ufficiale del Taranto F.C. 1927, dopo la firma sul contratto preliminare per il passaggio di proprietà: "APEX Capital Global LLC, la società americana (con sede a New York), a seguito degli accordi già presi in precedenza, ha firmato con le sue controparti, il contratto preliminare volto all’acquisizione delle quote di maggioranza del Club. A partire da oggi l’intera gestione societaria, a livello finanziario, economico e manageriale, passa sotto il controllo di APEX Capital Global LLC", si legge.

Campbell: "Entusiasti e orgogliosi di unirci alla famiglia Taranto"

Prime dichiarazioni anche per Mark Campbell, amministratore e legale rappresentante di APEX Capital Global LLC: “Siamo entusiasti ed orgogliosi di unirci alla “famiglia” del Taranto FC 1927, così da iniziare a lavorare per rendere questo club iconico del calcio italiano sempre più forte nel panorama nazionale. Siamo consapevoli che ci è stata affidata una squadra che rappresenta una parte pulsante della città, e questa è una responsabilità che prendiamo seriamente nel rispetto della tifoseria e dell’intera comunità tarantina. Nei prossimi giorni, - ha aggiunto - in qualità di nuovi proprietari, lavoreremo sul potenziamento della struttura dirigenziale prediligendo figure manageriali di prestigio e dalla leadership consolidata. Personalmente sarò coinvolto in tutti gli aspetti di crescita del club, inclusi quelli commerciali, soprattutto per quanto attiene alla costruzione di rapporti professionali con i principali stakeholders presenti sul territorio. Forte attenzione sarà data al coinvolgimento della tifoseria, grazie ad una serie di iniziative finalizzate alla costruzione di un legame duraturo con la squadra e la società. Inizia, da oggi, una nuova esaltante era calcistica e vogliamo viverla assieme ai nostri tifosi. Forza Taranto! #Going Making History!".