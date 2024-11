Serie C, Taranto e Turris penalizzate: quanti punti e come cambia la classifica

Taranto e Turris penalizzate, cambia la classifica del girone C di Serie C . Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato entrambi i club per violazioni di natura amministrativa.

Taranto e Turris penalizzate: di quanti punti?

Al Taranto sono stati sotratti 6 punti (inibizione di dieci mesi per il presidente, Massimo Giove, e per l’amministratore unico del club, Salvatore Alfonso); alla Turris 4 punti (ammenda di 2.500 euro). In data 4 novembre era arrivato il deferimento da parte della Figc per il mancato pagamento degli emolumenti, dei propri tesserati, per le mensilità di luglio e agosto entro il termine stabilito del 16 ottobre 2024.

Serie C girone C, come cambia la classifica dopo le penalizzazioni di Taranto e Turris

Il Taranto, che era già stato penalizzato di 4 punti, è ora ultimo con 3 punti in classifica: scavalcato dalla Juventus Next Gen. La Turris, invece, scivola al terzultimo posto con 10 punti, sopravanzata da Latina e Messina.