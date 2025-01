Baldini sbotta in conferenza: "Quanti traditori! Più sono str**** più godo nell'offenderli!"

Silvio Baldini show nella conferenza stampa prepartita della sfida del Pescara contro il Rimini (pareggiata per 0-0. L'allenatore si è lasciato andare a una critica riguardo all'ipocrisia nel mondo del calcio, che ha seguito l'elogio all'etica professionale dei suoi calciatori: "I giocatori del Pescara sono professionalmente straordinari! Per fare cose oltre i propri limiti bisogna sognare l'impossibile, vuoi che non lo sappia, con tutte queste di c***o? Ora faccio il cafone: il mondo del calcio è fatto di ipocriti e ruffiani!" .

Baldini: "Il tradimento è l'unico peccato non perdonato. Più sono str***i più godo!"

"In questo mondo tu cerchi di parlare all'anima dei giocatori, loro ti ascoltano, ma poi gli vengono messi in mente dei dubbi. Vedo ragazzi che possono dare di piu e non ci riescono, non perchè sono cattivi, ma per cosa gli viene detto". Così ha proseguito Silvio Baldini in conferenza stampa, proseguendo sul tema del tradimento: "Stasera il procuratore può venire a cena con me e domani tradirmi, dirmi che il giocatore sta bene e il giorno dopo venderlo a un'altra squadra. Il peccato del tradimento è l'unico non perdonato. Giuda Escariota dopo aver tradito Gesù non è stato perdonato, riabilitato. Ti immagini come mi stanno sui c*****i le persone che vogliono tradire in continuazione? E come mi sento a mio agio, più str***i, traditori e ipocriti trovo, più godo nell'offenderli!" Quindi Baldini ha chiuso con un messaggio d'amore alla sua squadra: "Io amo i miei calciatori, amo il pubblico, la gente di Pescara. Quelli veri, nonostante le difficoltà, continuano a dirmi che ce la faremo: questa è la magia di Pescara!"

Attualmente il Pescara si trova terzo nel girone B di Serie C, a tre punti di distanza dalla Ternana prima.