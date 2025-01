Di Carlo, il curioso esonero dell'Ascoli: il presidente lo licenzia via social!

ASCOLI - Neanche il tempo di rientrare negli spogliatoi, e l’esonero era già in rete. Serata nefasta per Mimmo Di Carlo, da ieri sera ex allenatore dell’Ascoli. La squadra marchigiana -attualmente in Serie C - è stata sconfitta a Lucca per 2-1, e l’ennesimo ko incassato al Porta Elisa contro la Lucchese ha mandato su tutte le furie il patron della società bianconera Massimo Pulicinelli. Il proprietario del club non ha esitato neanche un istante, e al fischio finale dell’arbitro ha esonerato il suo allenatore sui social, anticipando la nota ufficiale della società che é arrivata soltanto dopo l’annuncio del numero uno.