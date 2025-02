Spal aggredita dagli ultras: caos a Ferrara, cosa è successo

Tensione a Ferrara. Momenti piuttosto concitati sono stati registrati oggi pomeriggio al Centro di Addestramento situato alla periferia della città emiliana dove la Spal stava sostenendo l'allenamento di rifinitura in vista del derby di domani contro il Rimini (Serie C, girone B) in programma alle 17:30 allo stadio "Paolo Mazza". Cosa è accaduto: alcuni tifosi ha fatto esplodere petardi e contestato i giocatori e lo staff. Il tutto mentre in zona affluivano i bambini del settore giovanile che dovevano disputare una gara amichevole.