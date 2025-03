Benevento, crisi e rivoluzione: esonerato Pazienza, Auteri in pole 

Non c’è pace in casa Benevento . Salta, infatti, la seconda panchina in questa stagione non semplice. Michele Pazienza è stato esonerato ufficialmente dopo il pareggio in trasferta contro la Casertana, centrato nella giornata di ieri . In pole adesso c’è il ritorno di Gaetano Auteri , già sotto contratto con il club del presidente Vigorito . Il tecnico siciliano dovrebbe fare il suo nuovo esordio mercoledì nella difficile sfida contro il Crotone.

Pazienza, addio ufficiale al Benevento

“Il Benevento Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico il Responsabile tecnico della Prima Squadra, Michele Pazienza, insieme ai suoi collaboratori: l’allenatore in seconda, Antonio La Porta, e il preparatore atletico, prof. Leandro Zoila. La Società augura loro le migliori fortune per il prosieguo della carriera e li ringrazia per la professionalità e l’impegno dimostrati”, si legge nel comunicato ufficiale del club campano che milita in Serie C. Pazienza è durato appena 5 partite e non è riuscito a dare la svolta anche perché ha raccolto appena 4 punti. Veramente pochi per andare avanti.