Auteri: “Benevento, c’è poco tempo”

Battesimo di fuoco per Gaetano Auteri alla sua terza avventura sulla panchina giallorossa. Il tecnico di Floridia ha riannodato subito il filo che si era spezzato lo scorso 4 febbraio dopo il pareggio interno col Monopoli. C'è voluto poco per rituffarsi in un ambiente che ormai conosce come le sue tasche e far capire ai suoi che d'ora in poi ci sarà un nemico in più da contrastare, il tempo: «Ce n'è poco, bisogna rialzarsi in fretta». Con la Turris prossima alla cancellazione, alla Strega rimangono appena 6 partite da giocare, vere e proprie battaglie, a cominciare dalla sfida di stasera contro il Crotone e passando per le trasferte ad Avellino e Cerignola.