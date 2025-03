Serie C, Turris esclusa dal campionato per violazioni amministrative: è ufficiale

La Turris Calcio è stata ufficialmente esclusa dal campionato di Serie C , in particolare dal Girone C, a seguito di violazioni amministrative riscontrate dalla Co.Vi.So.C. La decisione è stata presa dal Tribunale Federale Nazionale , che ha inoltre inflitto al club una penalizzazione di tre punti da scontare nella prima stagione sportiva utile .

Turris esclusa dal campionato di Serie C

Il provvedimento arriva dopo il deferimento del 5 marzo scorso, innescato dalle segnalazioni della Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (Co.Vi.So.C.), che aveva evidenziato irregolarità nella gestione economico-finanziaria della società. L’esclusione rappresenta un duro colpo per la squadra e i suoi tifosi, che ora attendono di conoscere il futuro della società e le eventuali ripercussioni sul piano sportivo e gestionale. Nel frattempo, la Lega Pro dovrà stabilire come verranno riorganizzate le partite rimanenti nel Girone C dopo l'uscita della Turris dal torneo.

La stagione della Turris

La Turris, che durante la stagione in corso aveva già ricevuto undici punti di penalizzazione, si trovava all'ultimo posto in classifica del Girone C di Serie C con appena tre punti raccolti in ventotto giornate.