Il Perugia sente aria di derby. domenica c’è la Ternana 

A Perugia è tornato il sereno . Due vittorie di fila, quest'anno, non si erano mai viste e i successi con Torres e Salus Legnago hanno restituito il sorriso sia alla squadra sia all'ambiente. La gestione di Vincenzo Cangelosi e il rientro di alcuni giocatori lungo degenti, ha regalato frutti preziosi: 10 punti in 5 gare. Una inversione di tendenza netta: ora si viaggia alla media di due punti gara, in precedenza ad 1.18 (con Formisano) e ad 1 (con Zauli). Il Perugia affronta dunque il derby - all'andata finì 0-0 - con uno spirito ben diverso: la formazione rossoverde è fortissima come dice la classifica (30 punti più dei biancorossi: 69 contro 39), vanta il miglior attacco (61 gol) e la miglior difesa (17 subiti) del girone, ma gli uomini di Cangelosi non si sentono per nulla vittime sacrificali. «Ci stiamo preparando al meglio» - assicurano i calciatori. Ed anche il tecnico non è tipo da proclami. «Conosco bene - sostiene - l'importanza di queste partite, dei derby, insomma. E sappiamo tutti che domenica ci misureremo con la squadra più forte del girone, in particolare in casa. Non ci sfugge che sia un team che esprime un gioco bello ed efficace e che vanta elementi che si possono rivelare decisivi. Noi lavoriamo per farci trovare pronti».

Il derby Ternana-Perugia in chiaro in tv

La trasferta è vietata ai tifosi biancorossi per i fatti, disdicevoli, avvenuti in Versilia (scontro violento tra le tifoserie del Perugia e della Lucchese in un'area di servizio lungo l'autostrada), ma i supporter potranno seguire l'incontro, in diretta ed in chiaro, trasmesso dalla televisione "Umbriatv". Nello squadrone spiccano, in particolare, gli attaccanti: Emanuele Cicerelli, autore di 17 reti rappresenta il pericolo pubblico numero 1, ma anche Cianci, Curcio, Ferranti vengono ritenuti elementi da tenere sotto controllo. Il fantasista pugliese mostra una facilità e una eleganza di esecuzione anche nei calci piazzati (vedi la punizione trasformata in rete a Ferrara questo lunedì) e quando si scatena con fiammate di alta classe non è affatto semplice da contrastare. Provvederà, Cangelosi, a preparare una gabbia per limitare le giocate del trequartista?

Infermeria

Se si eccettuano i Bartolomei ed i Seghetti, infortunati, l'infermeria se non si è svuotata si è almeno alleggerita, per cui soluzioni non mancano. E l'australiano Lewis, al rientro sabato dopo un lungo problema, ha fatto subito vedere di quale pasta sia fatto. A centrocampo rientra Torrasi e, forse, anche Di Maggio, mentre in avanti risultano disponibili Montevago, Kanoute oltre a Cisco e a Matos, abituati ultimamente ad andare in gol in coppia. Un aspetto favorevole al Perugia: al Liberati ha tutto da guadagnare e poco da perdere.