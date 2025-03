ROMA - I prossimi tre anni insieme per Lega Pro e Rai, con l'assegnazione del p acchetto nazionale dirette in chiaro che garantirà alla principale emittente nazionale di trasmettere una gara per ogni turno di regular season di Serie C, playoff, playout, Coppa Italia e supercoppa (su Rai Sport e Rai 2).

Serie C in tv: accordo tra Rai e Lega Pro

A rendere noto l'accordo è stata la stessa Lega Pro con un comunicato: "Dalla presentazione del nuovo logo al perfezionamento delle formule di commercializzazione, il processo di rafforzamento della Serie C continua grazie al consolidamento dello storico legame con Rai - si legge nella nota pubblicata sul sito della Lega Pro -, che permetterà alle 60 squadre della Lega Pro, presenti in 19 regioni, di entrare ogni weekend nelle case degli italiani". I canali Rai, quindi, racconteranno le gare di andata e ritorno delle finali playoff e di Coppa Italia, con rubriche, collegamenti prepartita e interviste sulle competizioni Lega Pro. Nel comunicato "la Serie C esprime la propria soddisfazione per l'accordo concluso con Rai, che conferma l'appetibilità del campionato e riconosce il lavoro che quotidianamente viene svolto al servizio dei club. Oggi gli sforzi vengono premiati, con l'attenzione al prodotto, ai giovani e alla comunicazione. La Serie C si continua a impegnare a 360 gradi e la vetrina offerta da Rai, a cui va il ringraziamento per aver creduto nel progetto, rappresenta una grande opportunità".