Serie C, niente giocate anomale su Cerignola-Monopoli: scommesse sospese per una quota errata

Il blocco delle scommesse sulla partita tra Cerignola e Monopoli in Serie C non è dovuto a giocate anomale, ma a un’improvvisa oscillazione delle quote causata da un errore di valutazione di alcuni grandi operatori internazionali. Secondo quanto riportato da Agipronews, la quota iniziale sulla vittoria del Cerignola è crollata da 2,30 a 1,08, mentre il pareggio è schizzato da 3,00 a 10, variazioni estremamente insolite.