Latina, esonerato Boscaglia: fatale il ko casalingo con il Trapani

La sconfitta casalinga contro il Trapani (2-0 per gli uomini di Aronica) è risultata fatale al tecnico del Latina Roberto Boscaglia . Il club ha ufficializzato il suo esonero attraverso un comunicato ufficiale. La squadra laziale occupa la sedicesima posizione del Girone C della serie C

Latina, esonerato Boscaglia: il comunicato ufficiale

“Il Latina Calcio 1932 - si legge nella nota ufficiale del club - comunica di aver sollevato Roberto Boscaglia dall’incarico di allenatore della prima squadra e Antonello Capodicasa dal ruolo di allenatore in seconda. La società ringrazia entrambi per l’impegno profuso nel corso della loro esperienza in nerazzurro e augura loro le migliori fortune per il futuro professionale. Nei prossimi giorni sarà annunciata la nuova guida tecnica”.