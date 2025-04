"Make Cavese great again": il docufilm per la squadra di Cava de' Tirreni

Dopo tre stagioni trascorse tra i dilettanti, la scorsa primavera la Cavese ha festeggiato il ritorno in Serie C . La squadra di Cava De' Tirreni si trova attualmente al tredicesimo posto nel girone C, mentre è pronta per diventare protagonista sul grande schermo, grazie al film " Make Cavese Great Again" . Un viaggio all'interno della comunità, alla passione che ruota attorno alla squadra.

Il rock, la passione, lo stadio: il film sulla Cavese

Un docufilm che intreccia il calcio alla voglia di rinascere della piazza di Cava. Un racconto che parte dallo spareggio di Vibo Valentia fino alle prime gare dell'attuale stagione di Serie C, prodotto da Super per la regia di Marco Curti (già regista di All Or Nothing - Juventus e del film Inter, due stelle sul cuore), che ha scritto il film assieme a Carlo Altinier. Molte storie attorno a una, quella della Cavese. A partire dallo stadio, il primo intitolato a una donna, Simonetta Lamberti, cugina del presidente Alessandro, che fu vittima innocente di camorra all'età di 9 anni. Ma anche il racconto degli anni '80, quando sul campo della Cavese si esibirono tra gli altri Eric Clapton, Pino Daniele, Simple Minds, Pink Floyd, Simply Red e i mitici Duran Duran incendiano le notti metelliane. O la volta in cui scese in campo in una gara ufficiale Biagio Antonacci.