Padova promosso in Serie B: basta un pareggio a Lumezzane

Il Padova torna in Serie B dopo sei anni. Agli uomini di Andreoletti è bastato pareggiare 0-0 sul campo del Lumezzane per brindare al ritorno in serie cadetta chiudendo al primo posto nella classifica del girone A di Serie C , con 86 punti : +3 sul Vicenza , che ha perso 3-1 in casa del Trento . Festa allo stadio Tullio Saleri per i tremila tifosi al seguito e in città.

Serie C, dopo Virtus Entella e Avellino fa festa anche il Padova

Il Padova ha operato il sorpasso in classifica ai danni del Vicenza lo scorso 13 aprile, aveva gli scontri diretti a sfavore in caso di arrivo a pari punti: un'eventualità che non si è concretizzata. Il Padova completa il quadro delle promosse dalla Serie C alla Serie B dopo i salti di categoria ottenuti da Virtus Entella (girone B) e Avellino (girone C).

Il Padova di Oughourlian, Peghin, Mirabelli e Andreoletti vola in Serie B

Proprio in concomitanza con la retrocessione in Serie C, al termine della stagione 2018/19 (diciottesimo posto in Serie B), il Padova ha cambiato proprietà venendo acquistato da Joseph Oughourlian, già presidente del Lens in Ligue 1. Finanziere franco-armeno, dal momento del suo arrivo ha stilato un piano triennale per ripotare in B il Padova. Per due anni consecutivi i veneti hanno chiuso al secondo posto in classifica perdendo due finali playoff consecutive: nel 2021 contro l'Alessandria (ai rigori) e nel 2022 contro il Palermo. Dopo quella finale persa, la scelta strategica di ridurre il budget e avviare un percorso di sostenibilità economica.

Dal 2023 Oughourlian è stato affiancato da Francesco Peghin, imprenditore locale che ha assunto la carica del presidente. Nella scorsa stagione, il Padova ha sfiorato per l'ennesima volta la promozione, arrivando secondo e venendo sconfitto ai playoff ai quarti di finale proprio dal Vicenza.

Nonostante la sconfitta, il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli ha deciso di confermare la quasi totalità della rosa, cambiando solo l'allenatore e affidandosi a un giovane emergente: l'ex Benevento, Matteo Andreoletti. Il 36enne tecnico lombardo ha chiuso il girone di andata con di 17 vittorie, 3 pareggi e nessuna sconfitta, eguagliando il primato del Catanzaro 2022/23. A inizio 2025 il vantaggio sul secondo posto occupato dal Vicenza era di 10 punti, ma da gennaio in poi il Padova è piombato in una crisi di risultati. A cinque giornate dal termine, il clamoroso sorpasso del Vicenza. Il 13 aprile, come detto, il controsorpasso decisivo.

Padova, Virtus Entella e Avellino si sfideranno per la Supercoppa di Serie C: quando

Padova, Virtus Entella e Avellino si contenderanno ora la Supercoppa di Serie C. La formula del torneo prevede un girone all’italiana con gare di sola andata che si disputeranno il 3, il 10 e il 17 maggio. Il sorteggio definirà l’ordine degli accoppiamenti e ogni squadra disputerà una gara in casa e una in trasferta. Ad aggiudicarsi la competizione sarà la formazione che collezionerà più punti. In caso di parità si terranno in considerazione i seguenti criteri: differenza reti; maggior numero gol segnati; maggior numero gol segnati in trasferta.