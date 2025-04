Patierno: "Avellino in Serie B promessa mantenuta"

AVELLINO - Alla fine sono arrivati i complimenti pure dal presidente della Regione Campania , il salernitano Vincenzo De Luca, al quale i tifosi dell’Avellino avevano rinfacciato la tempestività con cui si era rallegrato, lo scorso anno, per la promozione in Serie B della Juve Stabia ed altrettanto aveva fatto in occasione del salto di categoria della Salernitana.

Avellino in B, i complimenti di De Luca

Il Governatore ha spiegato che si era astenuto da formulare le sue felicitazioni per la concomitante morte del Papa (avvenuta però due giorni dopo la promozione dell’Avellino) colmando il ritardo con una dichiarazione di disponibilità per la soluzione dei problemi di adeguamento dello stadio Partenio. «Ho sentito che il governatore De Luca vuole impegnarsi per darci una mano. Lo faccia per davvero, sarebbe una buona cosa per accelerare le procedure burocratiche per dare inizio ai lavori di adeguamento alle normative previste per il campionato di serie B», ha commentato Angelo Antonio D’Agostino, presidente dell’Avellino con vasta esperienza politica. Oltre ad essere sindaco di Montefalcione, è stato anche parlamentare, perciò sa benissimo che i fatti, gli interventi, le realizzazioni, non sempre vanno di pari passo con le promesse dei politici.

I lavori allo stadio Partenio

Alla soluzione concreta dei problemi che interessano il vetusto impianto sportivo avellinese si lavorerà dal giorno successivo alla Supercoppa di serie C, per la quale l’Avellino ha chiesto alla Lega di giocare la prima partita in casa, il prossimo 3 maggio, per iniziare immediatamente i lavori che riguardano il rifacimento del terreno di gioco ormai inadeguato per la copertura in erba sintetica ormai rovinata, oltre all’adeguamento delle torri sulle quali sono installati i riflettori per l’illuminazione artificiale, oltre all’allestimento della sala Var.

La promessa del bomber Patierno

C’è da chiudere la stagione regolare, adesso. Alla festa dell’Avellino, con i 9150 posti ufficiali ormai esauriti, parteciperanno anche 150 tifosi al seguito del Team Altamura che potranno vivere un momento particolare in una gara che l’Avellino vuole vincere per eguagliare il traguardo degli 11 successi di fila, registrati nel 2019. C’è Cosimo Patierno, cannoniere dell’Avellino con 14 reti segnate in 30 gare, che vuole migliorarsi nella stagione della sua prima promozione in B, conquistata a 34 anni: «Mi ero ripromesso di arrivare in B quando ho attraversato il momento più difficile della mia carriera, facendo una promessa a mio padre e a me stesso. Ho contribuito alla felicità di un pubblico che mi ha sempre sostenuto. Non vedo l’ora di esordire nel campionato di serie B, poi si vedrà. Intanto voglio segnare almeno un altro gol», promette Patierno.