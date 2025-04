"Avellino, ora chiudi in bellezza"

Non c’è stata la rituale conferenza stampa di presentazione della gara contro il Team Altamura, con la squadra che ha svolto la seduta di rifinitura nel pomeriggio. Una vigilia di silenzio, in segno di rispetto per la celebrazione dei funerali di Papa Francesco che hanno comportato pure lo spostamento a questa sera delle gare del girone C di Lega Pro , originariamente in programma nel pomeriggio di ieri.

Il lutto

Una festa in sordina per l’ultima gara di campionato alla quale assisteranno comunque diecimila spettatori in uno stadio nuovamente “sold out”. La tifoseria dell’Avellino ha festeggiato la promozione sabato scorso, al rientro della squadra da Potenza dove aveva battuto il Sorrento, sostenuto da un migliaio di sostenitori.

Festa per 20mila

C’erano 20mila persone in Piazza della Libertà quando dirigenti, tecnici e calciatori si sono affacciati dal balcone del Palazzo della Provincia per salutare il popolo biancoverde. Per il lutto nazionale, è stata rinviata la prevista premiazione ufficiale, da parte del presidente della Lega Pro, Matteo Marani. Sarà effettuata in occasione della prima gara casalinga dell’Avellino, per l’aggiudicazione della Supercoppa.

Lo schieramento

Annullata pure la sfilata della squadra lungo le strade del capoluogo, a bordo del pullman scoperto ed ogni altra manifestazione in città. Si farà festa solo allo stadio: l’Avellino vuole chiudere la stagione con una vittoria per questo Biancolino effettuerà poche modifiche allo schieramento. A riposo il portiere Iannarilli, sostituito da Leonardo Marson. Infortunati pure Rigione che, in difesa, lascerà il posto a Manzi, mentre Raffaele Russo che sarà rilevato da Palumbo e Rocca giocherà al posto di Armellino. Il capitano, alla soglia dei 36 anni, potrà finalmente tirare il fiato. Per Marco Armellino è la quarta promozione in B, dopo quelle con il Lecce di Fabio Liverani, nel 2018, poi un salto di categoria ogni due anni: nel 2020 con il Monza vittorioso nel girone A e nel 2022 con il Modena nel girone B e adesso con l'Avellino che gli ha prolungato il contratto per un altro.

Le parole del capitano

La società vuole puntare su di un elemento di esperienza nella nuova stagione. «Sono orgoglioso di avere contribuito a questo successo in una piazza dove si vive il calcio con passione, con una tifoseria unica che ci ha sempre sostenuto», ha dichiarato Armellino, campano di Vico Equense.

Uno sguardo al futuro

«È bello che le formazioni campane stiano facendo così bene, penso alla Juve Stabia e al Napoli, in particolare, ma l’impresa compiuta dall’Avellino è stata rilevante, conquistando una promozione fortemente voluta, pienamente meritata per l’impegno dimostrato e adesso con l’ambizione di puntare a traguardi sempre più importanti».